شكرا لقرائتكم خبر عن 36 إصابة جديدة بكورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

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