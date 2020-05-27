شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 26 عاماً.. فرنسا تحاكم المتورط الرئيسي في مجازر رواندا والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن يواجه واحد من أكثر الرجال المطلوبين للعدالة في العالم اليوم الأربعاء جلسة محكمة في باريس حول تسليمه، بسبب ما يزعم عن دوره في الإبادة الجماعية الرواندية عام 1994.

وفيليسيان كابوجا، المولود في عام 1935، مطلوب من قبل محكمة دولية، بناء على سبعة اتهامات بالتورط في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد تعقبته في وقت سابق من الشهر الحالي إلى إحدى الشقق في ضاحية بباريس، حيث كان يعيش تحت اسم مستعار، بعد سنوات من الفرار. وهو كان من بين الهاربين التسعة المطلوبين للعدالة في الإبادة الجماعية، التي قتل فيها أكثر من 800 ألف من الروانديين، وأعضاء جماعة "التوتسي" العرقية وجماعة "الهوتو" المعتدلة، الذين كانوا يحاولون حمايتهم. واتفق كابوجا أيضا مع آخرين على تشكيل وتمويل ميليشيا في العاصمة، كيجالي بهدف إثارة الكراهية العرقية وارتكاب إبادة جماعية ضد التوتسي، حسب لائحة الاتهام.

وإذا وافقت محكمة استئناف باريس على تسليم كابوجا، ستأمر بتسليمه إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائتين الدولتين. وتنظر هذه الآلية في القضايا الرواندية في تنزانيا المجاورة، لكن ممثلي الإدعاء يطالبون بأن يتم حجز كابوجا بشكل مؤقت في لاهاي بهولندا، بسبب وباء فيروس كورونا.