شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 30 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28200 شخص للشفاء من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا .ومر نحو 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.
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