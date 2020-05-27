شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم ومقاهي بلغاريا تستقبل زبائنها الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت بلغاريا أنها ستسمح بتشغيل المطاعم والمقاهي بطاقتها القصوى اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في إطار تخفيف المزيد من القيود المفروضة منذ منتصف مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأصدر وزير الصحة كيريل أنانييف الأمر الجديد الذي يسمح أيضا باستئناف تنظيم الفعاليات الثقافية والترفيهية بما في ذلك العروض المسرحية والحفلات.
وسجلت بلغاريا حتى اليوم الأربعاء 2460 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس توفي منها 133 حالة، وهو عدد قليل نسبيا بالنسبة لأوروبا.
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