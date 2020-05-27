زوج يقتل زوجته بـ'جاكوج' ويحرقها في كربلاء

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على رجل قتل زوجته بـ"جاكوج" وحرقها في المحافظة.



وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في شرطة المحافظة من القبض على متهم قام بقتل زوجته أثر خلافات عائلية في منطقة الملحق".



وأوضحت أن "الزوج قام بقتل زوجته بواسطة آلة مطرقة (جاكوج) ومن ثم حرقها فجر اليوم الأربعاء، وقد استطاعت مفارز مكافحة الاجرام وبسرعة قياسية من القبض على الجاني وعلى الفور اعترف بجريمته تم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون"، مشيرة الى أن "المتهم من مواليد 1969 والزوجة من مواليد 1983".

