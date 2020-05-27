الدفاع المدني تعلن اعداد المواقع التي تم تعقيمها منذ انطلاق حملتها

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اعداد المواقع من شركات ودوائر ودور التي تم تعقيمها لمواجهة فيروس كورونا منذ انطلاق حملاتها في الـ 26 من شباط الماضي وحتى يوم امس.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بلغ عدد المواقع التي تم تعقيمها منذ انطلاق حملات الدفاع المدني في 2020/2/26 الى يوم امس 2020/5/26 ما يقارب ( 19،796) موقعا تم تعقيمه، يشمل مؤسسات ودوائر حكومية وغير حكومية ودور عبادة".
واوضحت، "بلغت المساحات المعقمة منذ انطلاق الحملة الى يوم امس( 135،639،155) متر مكعب، فيما بلغت الدور التي تم تعقيمها للحالات المصابة وما يحيط بها من منازل منذ انطلاق الحملة الى ( 139،188) دار في عموم المحافظات العراقية".
واوضحت، "بلغت المساحات المعقمة منذ انطلاق الحملة الى يوم امس( 135،639،155) متر مكعب، فيما بلغت الدور التي تم تعقيمها للحالات المصابة وما يحيط بها من منازل منذ انطلاق الحملة الى ( 139،188) دار في عموم المحافظات العراقية".
وتابعت، "مازالت حملات التعقيم التي تقوم بها الدفاع المدني مستمرة في كل المحافظات وعلى مدار الساعة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا مع التأكيد على المناطق السكنية التي تشهد كثافة سكانية فيها والتي سجلت حالات إصابة بهذا الفيروس الخطير".
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