اعتقال 146 شخصا خلال 24 ساعة في بغداد

أفادت نجدة بغداد، اليوم الاربعاء، باعتقال 146 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن دورياتها القت القبض على ١٤٦ شخصا مخالفا لتعليمات حظر التجوال، مشيرة الى القاء القبض على شخص وبحوزته حبوب مخدرة ضمن سريع الشعلة.
واشارت ايضا الى القبض على مخمورين عدد ٤ يعترضون سبيل المارة، موضحة أن دورياتها ضبط سيارات عليها اشارات حجز عدد ٣ ضمن مناطق اليوسفية وشقق حي السلام.
وتفرض السلطات حظر تجوال شامل يستمر طوال ايام عيد الفطر ضمن الاجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا، التي اصابات اعدادا كبيرة من اهالي بغداد خلال الايام القليلة الماضية.
واشارت ايضا الى القبض على مخمورين عدد ٤ يعترضون سبيل المارة، موضحة أن دورياتها ضبط سيارات عليها اشارات حجز عدد ٣ ضمن مناطق اليوسفية وشقق حي السلام.
وتفرض السلطات حظر تجوال شامل يستمر طوال ايام عيد الفطر ضمن الاجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا، التي اصابات اعدادا كبيرة من اهالي بغداد خلال الايام القليلة الماضية.
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