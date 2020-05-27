اعتقال 146 شخصا خلال 24 ساعة في بغداد

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن دورياتها القت القبض على ١٤٦ شخصا مخالفا لتعليمات حظر التجوال، مشيرة الى القاء القبض على شخص وبحوزته حبوب مخدرة ضمن سريع الشعلة.

واشارت ايضا الى القبض على مخمورين عدد ٤ يعترضون سبيل المارة، موضحة أن دورياتها ضبط سيارات عليها اشارات حجز عدد ٣ ضمن مناطق اليوسفية وشقق حي السلام.

