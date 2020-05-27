النجف تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلن محافظ النجف لؤلي الياسري، الاربعاء، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة. وقال الياسري في بيان مقتضب تلقته الخليج 365، إن "النجف الأشرف تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا". واضاف الياسري، أن "المصابين الجدد جميعهم ملامسين"، مشيرا الى ان "الاصابات في حيالزهراء واقضية الكوفة والمشخاب والمناذرة".

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