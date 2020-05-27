القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار جنوب غربي السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية تلقت، صباح أمس الثلاثاء، بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه (جنوب غرب).
وأضاف أن الحادث "نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين".
وأوضح أنه "تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة".
وأشار إلى أنه "جارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار جنوب غربي السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.