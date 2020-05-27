انسحاب "مورو".. حجر يهدم بيت "النهضة" الإخواني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوما بعد يوم، تهد الأزمات طوبة في بيت النهضة التونسي المتصدع، بفعل الإخفاقات السياسية والانشقاقات الداخلية، والتي كان آخرها انسحاب أحد أكبر مسؤوليها من مؤتمر الحزب الحادي عشر واتجاهه نحو الاستقالة واعتزال العمل السياسي.

"الدستوري الحر" يتهم "النهضة" بالتخطيط لفوضى بتونس

قرار انسحاب عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، بعد أن كان مرشحها في الانتخابات الرئاسية بتونس العام الماضي، يعمق حالة التصدع داخل الحركة الإخوانية، التي تعيش خلافات غير مسبوقة، بعد أسابيع من استقالة القيادي عبد الحميد الجلاصي، وسيطرة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمجموعة المقربة منه على قرارات الحركة على حساب قادتها التاريخيين، وصولا لحله المكتب التنفيذي للحركة، والذي يضم ثلاثين إخوانيا، للانفراد بالقرار حول الموقف من الصراع في ليبيا.

حل المكتب التنفيذي لـ"النهضة".. زلزال يضرب إخوان تونس

الانقسام، الذي بات سمة حركة النهضة، في ظل الاستقالات المتكررة والمتتالية، يهدد عقد مؤتمر الحركة القادم، ويؤجل الانتخابات الداخلية للحزب، ويضرب مخططاتها للسيطرة على ليبيا من خلال مليشيات الوفاق، المدعومة من الخليفة الواهم في تركيا رجب أردوغان، منذرا بتهدم البيت الإخواني التونسي بالكامل، في ضربة موجعة جديدة للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، المحاصر في كل بقاع الأرض.