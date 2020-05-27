معركة "الكمامات" بين ترامب وبايدن.. سخرية وشتائم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بأنه "أحمق تماما"، لأنه لم يضع كمامة خلال سلسلة من المناسبات العامة التي جرت مؤخرا.
وقال بايدن إن افتقار ترامب للقيادة في هذا الأمر "يكلف الناس حياتهم.. إنه أحمق".
وأصبح القرار الخاص بوضع كمامة في المناسبات العامة معركة سياسية قومية، وتبني المرشحان الرئاسيان منهجين مختلفين تماما.
وكان ظهور بايدن بالكمامة في زيارة نصب تكريمي لقدامى المحاربين الأمريكيين، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ مارس/ آذار، قد حظي باهتمام ترامب.
ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة تتضمن صورة بايدن في اللقاء مصحوبة بتعليق "قد يساعد هذا في تفسير السبب في أن ترامب لا يحب وضع كمامة في الأماكن العامة".
ورفض الرئيس وضع كمامات أمام الكاميرات في سلسلة من المناسبات العامة.
وقال بايدن، في مقابلة مسجلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية، "إنه أحمق، وأحمق تماما أن يتحدث على ذلك النحو. كل طبيب كبير في العالم يؤكد على ضرورة وضع الكمامات وسط الحشود".
ووصف بايدن سلوك ترامب بأنه "استعراض للعضلات" وتصرفات ذكورية زائفة تكلف الناس حياتهم.
فيما قال ترامب بسخرية، الثلاثاء، إنه "من الغريب جدا" أن يضع بايدن كمامة في يوم الذكرى لأنه كان في مكان مفتوح وفي مناخ جيد.
وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو مليون و637 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 97971 شخصا.
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