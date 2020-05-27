شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر للطيران تسير رحلة استثنائية لإعادة العالقين من أبوظبي غداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي عن قيام شركة مصر للطيران بتسيير رحلة استثنائية غدا الخميس من أبوظبي لمرسي علم.

Advertisements وأضافت السفارة في منشور وفقا للبيان أن الرحلة المقرر لها المغادرة في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات. تأتي لإجلاء المواطنيين المصريين المسجلين بقوائم العالقين بأبوظبي لرحلات مرسي علم. وأشارت إلى أن الحجز سيكون متاحا للمصريين المسجلين بقوائم العالقين على مركز اتصالات مصر للطيران. وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن.

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