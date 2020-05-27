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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى طاجيكستان لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات، الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن تلك المساعدات سيستفيد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
قال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان: "إن السعي من أجل عالم أكثر صحة وأمناً هو أولوية لدولة الإمارات، التي كرست موارد هائلة لتعزيز الجهود العالمية ضد "كوفيد-19" منذ بداية الأزمة".
وأضاف : "مع تسليم المساعدات الحيوية اليوم إلى طاجيكستان، تؤكد دولة الإمارات أنها ماضية في التعاون والتضامن مع الدول الأخرى لمساعدتها على مكافحة هذا الفيروس".
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 651 طنًا من المساعدات لأكثر من 56 دولة، استفاد منها نحو 651 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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