مقتل 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في عسير بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق نار جنوب غربي السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية تلقت، صباح أمس الثلاثاء، بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه (جنوب غرب).

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وذكر أن الحادث "نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين".

وبين أنه "تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة".

وأشار إلى أنه "جارٍ استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة"