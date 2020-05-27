فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 613 حالة.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة في بيان، إنه تم تسجيل 5 إصابات في الخليل في جنوبي الضفة الغربية و3 إصابات في قطاع غزة.

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وأضافت: "تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، بينهم طفلان (عام ونصف، و13 عاما). كما تم تسجيل 3 إصابات في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن هذه الإصابات ترفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

يذكر انه بلغت عدد حالات الشفاء 483 فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 حالات.