الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 26 أيار 2020 الساعة 9:25 الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:40 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "عند الساعة 14:50، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:30 من فوق البحر مقابل ​مدينة صور​"، مبيّنةً أنّ "عند الساعة 20:35، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​عاليه​ والجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:35 من فوق بلدة رميش".