علي ياغي تسلّم رئاسة اتحاد بلديات بعلبك من جمال عبد الساتر

تسلَّم عضو بلدية بعلبك علي ياغي رئاسة اتحاد بلديات بعلبك، مِن جمال عبد الساتر، الّذي شَغل رئاسة الاتحاد بالتكليف في فترة شغور رئاسة الاتحاد؛ بعد تسلُّم رئيس الاتحاد السابق حمد حسن منصب وزير الصحة العامة.
وجرى حفل التسلّم والتسليم في مركز اتحاد بلديات بعلبك، بحضور رؤوساء البلديات المنضوين في الاتحاد، في دورس، ايعات، مقنة، نحلة وبعلبك.
في هذا الإطار، أكّد ياغي "استكمال ومتابعة رؤوساء الاتحاد السابقين، والعمل يدًا واحدة وفق عمل جمعي هرمي مبنى على التعاون والمحبّة، من أجل النهوض بالمنطقة، والانتقال إلى حال أفضل".
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