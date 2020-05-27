أبو الحسن: للتشدد بالوقاية والتعقيم وإرتداء الكمامات

راى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أكثر من أي وقت مضى المطلوب العودة للتشدد ب​الوقاية​ والتعقيم وإرتداء الكمامات واعتماد التباعد الإجتماعي والالتزام بتوجيهات ​وزارة الصحة​ وخلية ​الأزمة​، بالوعي والالتزام نمنع تفشي الوباء، لا للإستهتار ابداً وكل الدعم والاحتضان لأبناء ​كفرسلوان​ مع الدعاء للمصابين العزيزين بالشفاء العاجل".

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