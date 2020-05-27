اعتصام لاصحاب المولدات امام وزارة الطاقة للمطالبة باعادة النظر بالتسعيرة

إعتصم عدد من اصحاب المولدات امام ​وزارة الطاقة​ للمطالبة باعادة النظر بالتسعيرة، بعد ارتفاع سعر صرف ​الليرة​ مقابل ​الدولار​، واعلنوا انه" لم يعد بامكانهم الاستمرار على السعر القديم" .

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