قوى الأمن الداخلي: توقيف مروج مخدرات وأحد زبائنه في الكرنتينا

اعلنت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 22/5/2020 وفي محلة ​الكرنتينا​، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكنت دورية من ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​ من توقيف المدعو: ا. م. (مواليد عام 1973، لبناني) بالجرم المشهود خلال قيامه بترويج ​المخدرات​ على متن ​سيارة​ نوع "هيونداي"، وضبط بحوزته /59/ مظروفاً بداخلها مادة ​الكوكايين​ زنة الواحد منها حوالى الغرام، وكمية من ​حشيشة الكيف​، ومبلغ /2,170,000/ ل. ل.

كما أوقفت احد زبائنه، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1978، لبناني) اثناء استلامه المخدرات على متن سيارته، وضبط معه /7/ مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين. سُلّم الموقوفان مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".