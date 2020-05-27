قوى الأمن الداخلي: توقيف مروج مخدرات وأحد زبائنه في الكرنتينا

اعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 22/5/2020 وفي محلة الكرنتينا، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو: ا. م. (مواليد عام 1973، لبناني) بالجرم المشهود خلال قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "هيونداي"، وضبط بحوزته /59/ مظروفاً بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحد منها حوالى الغرام، وكمية من حشيشة الكيف، ومبلغ /2,170,000/ ل. ل.
كما أوقفت احد زبائنه، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1978، لبناني) اثناء استلامه المخدرات على متن سيارته، وضبط معه /7/ مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين. سُلّم الموقوفان مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".
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