مصادر مصرفية لـ"otv": دعم المركزي للسلع الغذائية الاساسية يسهم بتخفيف الضغط على طلب الدولار في السوق

أكدت مصادر مصرفية لقناة الـ"OTV" أنه "بمجرد دعم ​المصرف المركزي​ للسلع الغذائية الاساسية فهذا من شأنه ان يسهم بتخفيف الضغط على طلب ​الدولار​ في السوق".

وفي السياق، كشفت الـ"OTV" بأن تعميمين يتوقع صدورهما من قبل ​مصرف لبنان​ بين ظهر اليوم وغدا على ابعد تقدير الاول يتعلق بدعم استيراد المواد الصناعية والثاني الغذائية، مشيرة الى ان "التعميم المتعلق بدعم استيراد المواد الصناعية سيعلن خلاله المركزي ضخ ١٠٠ مليون دولار لهذه الغاية، والتعميم المتعلق بدعم المواد الغذائية سيحدد فيه الدعم على اساس ٣٢٠٠ ليرة للدولار".

ولفتت القناة الى ان "شروط الاستفادة من دعم المركزي للسلع الصناعية او المواد الغذائية تحددها الية تصدر بقرار عن كل من وزير ​الصناعة​ و​الاقتصاد​".