يمق حذر أصحاب الملاهي والمراجيح من مغبة إستقبال الاطفال من دون الاهالي

حذر رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، أصحاب الملاهي والمراجيح التي يرتادها الاطفال من مغبة استقبال ​الأطفال​، من دون وجود أولياء امورهم.

واوفد يمق دوريات من عناصر شرطة ​البلدية​ لانذار أصحاب الملاهي ومراجيح الأطفال، بعد سقوط طفل ثان، واصابته بجروح بليغة.

وأكد في بيان ان " البلدية سطرت ​محاضر ضبط​ بحق هؤلاء، وصولا الى إغلاق هذه الملاهي، التي تعتبر سمة رئيسية للأطفال في الاعياد، لاسيما وان سقوط الطفل الأول في ​باب التبانة​ أودى بحياته وعمره اقل من ثلاث سنوات".

ودعا الاهالي الى "العناية باطفالهم ومرافقتهم، حفاظا على سلامتهم، وعدم وقوع كوارث لا تحمد عقباها، تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات".