مادورو: سيتم تخفيف الحجر الصحي في فنزويلا بداية شهر حزيران

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه "سيتم اعتبارا من 1 حزيران، تخفيف نظام الحجر الصحي في البلاد، مع الادراك الكامل لضرورة تخفيف القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولكن من الضروري القيام بذلك بطريقة منظمة وآمنة، يوم الاثنين 1 حزيران، حيث ستبدأ مرحلة تخفيف الحجر الصحي"، لافتاً الى ان الحكومة "قامت بتحليل جميع العناصر الضرورية لتعديل وضبط الحياة الاقتصادية للبلاد".
هذا وكانت فنزويلا قد أعلنت في 13 اذار الماضي عن "تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرضت حالة الطوارئ".
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