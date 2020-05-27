مادورو: سيتم تخفيف الحجر الصحي في فنزويلا بداية شهر حزيران

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، إنه "سيتم اعتبارا من 1 حزيران، تخفيف نظام الحجر الصحي في البلاد، مع الادراك الكامل لضرورة تخفيف القيود على ​الحياة​ الاجتماعية والاقتصادية، ولكن من الضروري القيام بذلك بطريقة منظمة وآمنة، يوم الاثنين 1 حزيران، حيث ستبدأ مرحلة تخفيف الحجر الصحي"، لافتاً الى ان ​الحكومة​ "قامت بتحليل جميع العناصر الضرورية لتعديل وضبط الحياة الاقتصادية للبلاد".

هذا وكانت ​فنزويلا​ قد أعلنت في 13 اذار الماضي عن "تسجيل أول إصابتين ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، وفرضت ​حالة الطوارئ​".