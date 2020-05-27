تسجيل 55 حالة وفاة جديدة و686 إصابة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

لفت المسؤول في وزارة الصحّة الإندونيسيّة، أحمد يوريانتو، إلى أنّه "تمّ تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في ​إندونيسيا​ إلى 23851".

وأشار في تصريح صحافي، إلى أنّ "البلاد شهدت 55 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1473، في حين وصل عدد المتعافين إلى 6057 حالة".

وكانت إندونيسيا قد أعلنت يوم أمس الثلثاء تسجيل 415 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة.