وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 3 وفيات و692 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، أنّه "تمّ تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 23267 حالة".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجّلة حتّى اليوم 175 حالة"، لافتًا إلى أنّ "جميع الحالات السابقة الّتي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكّدت إصابتها، وأُخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".