الجيش الإسرائيلي: نستعد لمواجهة مع الفلسطينيين حال ضم أجزاء من الضفة الغربية

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي "أننا نستعد لخوض مواجهة مع الفلسطينيين، حال الشروع في ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، في تموز المقبل"، متوجها الى ضباط الجيش الإسرائيلي قائلا: "كونوا مستعدين، فالتصعيد واقعي جدا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إنه "على عكس فترات التوتر السابقة، فإن الهوّة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، أكثر جدية هذه المرة".
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