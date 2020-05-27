الجيش الإسرائيلي: نستعد لمواجهة مع الفلسطينيين حال ضم أجزاء من الضفة الغربية

أعلن رئيس هيئة أركان ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيف كوخافي​ "أننا نستعد لخوض مواجهة مع ​الفلسطينيين​، حال الشروع في ضم إسرائيل أجزاء من ​الضفة الغربية​، في تموز المقبل"، متوجها الى ​ضباط الجيش​ الإسرائيلي قائلا: "كونوا مستعدين، فالتصعيد واقعي جدا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن ​الحكومة الإسرائيلية​ ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إنه "على عكس فترات التوتر السابقة، فإن الهوّة بين ​الأجهزة الأمنية​ الإسرائيلية والفلسطينية، أكثر جدية هذه المرة".