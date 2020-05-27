تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في سنغافورة

ذكرت وزارة الصحة في ​سنغافورة​، أنّه "تمّ تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876". وكانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الثلثاء عن 383 حالة إصابة بالفيروس، الّذي يسبب مرض "​كوفيد 19​".

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة 350 ألفًا و196 شخصًا في العالم، من أصل عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألفًا و389، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول"، حسب حصيلة وضعتها الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 06:00 (ت غ) من صباح اليوم.

وأوضحت أنّ "البلد الأكثر تضرّرًا هو الولايات المتحدة الأميركية بأكبر عدد من الوفيات (98 ألفًا و929 وفاة)، متقدّمةً على بريطانيا (37 ألفًا و48) وإيطاليا (32 ألفًا و955) وفرنسا (28 ألفًا و530) وإسبانيا (27 ألفًا و117)".