كشف المتحدّث باسم قوة العمل الحكوميّة المعنيّة بمكافحة فيروس "كورونا" تاويسين ويسانويوتين، أنّه "تمّ تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ممّا يرفع إجمالي الإصابات المؤكّدة في تايلاند إلى 3054".
وأوضح أنّ "الحالات الجديدة هي لتايلانديّين يخضعون للحجر الصحّي بعدما عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج"، لافتًا إلى أنّ "اثنين منهم عادا من الولايات المتحدة الأميركية، وواحدًا من قطر وستة من السعودية".
ولم تعلن السلطات عن تسجيل وفيات جديدة، فيما العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 57.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 3054 مع تسجيل 9 حالات جديدة ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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