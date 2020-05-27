حكومة فرنسا توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا

ألغت ​الحكومة الفرنسية​ التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين ب​فيروس كورونا​ في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في ​الجريدة الرسمية​.

ومنذ نهاية آذار، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج ​الملاريا​ في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.