حكومة فرنسا توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا

ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
ومنذ نهاية آذار، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج الملاريا في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.
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