الصحة الإيرانية: 56 وفاة و2551 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 141591

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد في إيران بلغ 141 ألفًا و591 حالة، بينهم 2551 حالة في وضع حرج، بعد تسجيل 2080 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 111 ألفًا و176 حالة لغاية الآن، ولكن توفي 56 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7564 حالة". ولفت إلى أنّ "856 ألفًا و546 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد حتّى الآن".