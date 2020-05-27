أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد في إيران بلغ 141 ألفًا و591 حالة، بينهم 2551 حالة في وضع حرج، بعد تسجيل 2080 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 111 ألفًا و176 حالة لغاية الآن، ولكن توفي 56 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7564 حالة". ولفت إلى أنّ "856 ألفًا و546 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 56 وفاة و2551 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 141591 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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