روحاني يدعو البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أعضاء مجلس الشورى الجديد إلى التعاون مع الحكومة، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط".
وأمل روحاني أن "ننجح خلال السنة المتبقية للحكومة، في التعاون والعمل معا".
ودعا روحاني، النواب جماعة وأفرادا، إلى وضع "المصلحة الوطنية فوق المصالح الخاصة" و"لمصالح الحزبية" و"مصالح الدوائر".
وكرر روحاني إدانته "للحرب النفسية" و"الإرهاب الاقتصادي" للولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمة الإيرانية وقفت ضد "العدو" و"مقاومتها أدت إلى إفشاله".
وأشاد بنتائج أداء حكومته في الأزمة الصحية، معتبرا أنها "مصدر فخر كبير للشعب والمسؤولين".
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