روحاني يدعو البرلمان الجديد إلى التعاون مع الحكومة

دعا الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أعضاء ​مجلس الشورى​ الجديد إلى التعاون مع ​الحكومة​، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان المنبثق عن ​الانتخابات التشريعية​ التي جرت في شباط".

وأمل روحاني أن "ننجح خلال ​السنة​ المتبقية للحكومة، في التعاون والعمل معا".

ودعا روحاني، النواب جماعة وأفرادا، إلى وضع "المصلحة الوطنية فوق المصالح الخاصة" و"لمصالح الحزبية" و"مصالح الدوائر".

وكرر روحاني إدانته "للحرب النفسية" و"​الإرهاب​ الاقتصادي" للولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمة الإيرانية وقفت ضد "العدو" و"مقاومتها أدت إلى إفشاله".

وأشاد بنتائج أداء حكومته في ​الأزمة​ الصحية، معتبرا أنها "مصدر فخر كبير للشعب والمسؤولين".