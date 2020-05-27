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إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 61 حالة

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أعلنت ​وزارة​ الحصة في قطاع فزة عن إرتفاع عدد ​الإصابات​ ب​فيروس ​ الى 61، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، موضحة أن الإصابات ​الجديدة​ سجلت في صفوف النزلاء في الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع عبر ​معبر رفح​ مع مصر.

كما أعلنت أنه تم تسجيل 18 حالة تعاف من إجمالي المصابين، وحالة وفاة واحدة.

وبلغ إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 608 ​حالات​ فيما تم تسجيل 483 حالة تعاف بينهم، لتشكل نسبة التعافي 80.2 في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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