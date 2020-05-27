إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 61 حالة

أعلنت ​وزارة​ الحصة في قطاع فزة عن إرتفاع عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ الى 61، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، موضحة أن الإصابات ​الجديدة​ سجلت في صفوف النزلاء في الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع عبر ​معبر رفح​ مع مصر.

كما أعلنت أنه تم تسجيل 18 حالة تعاف من إجمالي المصابين، وحالة وفاة واحدة.

وبلغ إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 608 ​حالات​ فيما تم تسجيل 483 حالة تعاف بينهم، لتشكل نسبة التعافي 80.2 في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.