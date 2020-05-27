إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 61 حالة

أعلنت وزارة الحصة في قطاع فزة عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 61، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، موضحة أن الإصابات الجديدة سجلت في صفوف النزلاء في الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع عبر معبر رفح مع مصر.
كما أعلنت أنه تم تسجيل 18 حالة تعاف من إجمالي المصابين، وحالة وفاة واحدة.
وبلغ إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 608 حالات فيما تم تسجيل 483 حالة تعاف بينهم، لتشكل نسبة التعافي 80.2 في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.
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