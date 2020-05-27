مقتل 6 سعوديين وإصابة 3 في تبادل إطلاق نار بمنطقة عسير

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، زيد محمد الدباش، عن "مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم للمستشفى، في تبادل ​إطلاق نار​ بإحدى محافظات منطقة عسير جنوب غربي المملكة"، موضحا أنه "تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال الإجراءات للقبض على باقي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة".

ولم تعلن السلطات ​السعودية​ أسباب الحادث حتى الساعة، فيما رجح البعض أسبابها إلى خلاف بين عائلتين على قطعة أرض.

ووفق القانون السعودي، يُحكم على المدانين بجرائم القتل العمد، بالإعدام، فيما يحول دون تنفيذ الحكم عفو عائلة القتيل في بعض الحالات سواء مقابل دية مالية أو من دونها.