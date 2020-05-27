أكثر من 350 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 350 ألف شخص في العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 06,00 ت غ.

وفي المجموع أحصيت 350 ألف و196 وفاة في العالم من عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألف و389. وسجلت 173 ألف و713 في اوروبا (مليونان و57 ألف و414) القارة الأكثر تضررا.

أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات (98 ألف و929) متقدمة على بريطانيا (37 ألف و48) وإيطاليا (32 ألف و955) وفرنسا (28 ألف و530) واسبانيا (27 ألف و117).



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