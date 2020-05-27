رئيس الوزراء اليمني يوجه بملاحقة الجناة المتورطين في اغتيال مدير امن شبام ومرافقيه

الأربعاء 27 مايو 2020

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الاجهزة الامنية المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بسرعة التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الاثمة والجبانة التي استهدفت مدير أمن مديرية شبام الملازم أول صالح جابر، ومرافقيه، وهو يؤدي واجبه الوطني.. مؤكدا ان ايادي الغدر والخيانة والارهاب الذي اغتالته لن تفلت من العقاب وستنال الجزاء عاجلا غير آجل.



وعبر رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مساء الثلاثاء، مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، عن خالص التعازي والمواساة باستشهاد مدير امن مديرية شبام ومرافقيه.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا.

Advertisements

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، تدعم الخطط الامنية للسلطة المحلية بالمحافظة، ولن تتوانى عن تقديم كل اشكال المساندة لانجاحها لاستئصال شافة الارهاب والقضاء على عناصره الضالة والدموية التي تسعى إلى النيل من النموذج المتميز الذي قدمته محافظة حضرموت في تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

وشدد رئيس الوزراء على المسؤولية التكاملية على المستويين الرسمي والشعبي لتحقيق الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أي اختلالات أو أعمال خارجة عن النظام والقانون، لتجفيف منابع الارهاب وتتبع عناصره الضالة.