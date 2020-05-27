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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 27/أيار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية صرواح غربي المحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
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