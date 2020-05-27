أول تصريح لرئيس هيئة الأركان اليمني بعد اسششهاد نجله في مأرب

الأربعاء 27 مايو 2020

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن "صغير بن عزيز" أن إيغال الحوثي في الدم والتدمير يزيدهم قوة وقناعة بقرب نهاية الكهنوت الحوثي.



وجاء حديث "بن عزيز" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعليقاً على مقتل نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف حوثي استهدف معسكر "صحن الجن" بمارب.

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وتابع "بن عزيز" "كلما أوغلوا في الدم والتدمير .زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران".

واستشهد سبعة جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مارب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء