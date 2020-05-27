اخبار العالم

أول تصريح لرئيس هيئة الأركان اليمني بعد اسششهاد نجله في مأرب

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لرئيس هيئة الأركان اليمني بعد اسششهاد نجله في مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020

أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن "صغير بن عزيز" أن إيغال الحوثي في الدم والتدمير يزيدهم قوة وقناعة بقرب نهاية الكهنوت الحوثي.

 

وجاء حديث "بن عزيز" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعليقاً على مقتل نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف حوثي استهدف معسكر "صحن الجن" بمارب.

Advertisements

 

وتابع "بن عزيز" "كلما أوغلوا في الدم والتدمير .زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران".

 

واستشهد سبعة جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مارب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لرئيس هيئة الأركان اليمني بعد اسششهاد نجله في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا