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مخاوف من تراجع تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 27 مايو 2020

قال بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني اليوم الأربعاء إن تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج قد تتراجع خلال العام الحالي مع عودة الآلاف منهم إلى بلادهم في ظل تفشي جائحة (كوفيد-19).

 

وأضاف في منتدى عبر الإنترنت " مازلنا نتوقع نموها (التحويلات) خلال العام الحالي لآن التحويلات تاريخيا تزداد سنويا سواء حدثت أزمة أم لم تحدث، لكن الواقع يقول إن بعض العمال الفلبينيين عادوا إلى البلاد لذلك فنحن نراقب الموقف".

 

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وأوضح ديوكنو أن أي تراجع في تحويلات العاملين في الخارج سيعوضه نمو إيرادات نشاط التعهيد، مشيرا إلى زيادة نشاط التجارة الإلكترونية في البلاد.

 

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه يتوقع استمرار استقرار البيزو الفلبيني بفضل الوضع الجيد لاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد، حيث يتوقع وصول الاحتياطي خلال العام الحالي إلى 94 مليار دولار.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو القول إنه يتوقع نمو التحويلات خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 2% سنويا وليس بنسبة 3% وفقا للتوقعات السابقة.

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