ذي قار توجه طلبا الى وزير الموارد المائية الذي زارها اليوم

طالبت حكومة ذي قار المحلية، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بضمان الحصة المائية للمحافظة وزيادة المساحات الزراعية، وذلك خلال زيارة أجراها لديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، واستقبله المحافظ ناظم الوائلي ونائبه الأول حازم الكناني .



وقال الكناني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المحافظة طالبت وزير الموارد المائية بضرورة ضمان حصة ذي قار من الحصة المائية للموسم الزراعي الحالي"، مبيناً ان "المحافظة عانت في وقت سابق من التجاوز على حصتها المائية من المحافظات المجاورة الواقعة على حوض الفرات، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارعين " .



وأضاف ان "هناك مناطق زراعية واسعة مهيأة لزراعة عدد من المحاصيل ولكن تحتاج إلى موافقة الوزارة لتوفير الحصة المائية المناسبة لها" ، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تساهم بتحسين الواقع الزراعي اسوةً بباقي المحافظات في الفرات الاوسط التي حصلت على الموافقة وزيادة مساحاتها الزراعية الى الضعف ".

