قررت خلية الازمة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، غلق كافة السيطرات واعادة فرض حظر التجوال، فيما حملت المخالف غرامة قدرها نصف مليون دينار. في ادناه نسخة من قرارات الخلية:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. 'نصف مليون دينار' غرامة من يخالف تعليمات حظر التجوال في بلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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