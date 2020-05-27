انت الان تتابع فرنسا توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

ومنذ نهاية آذار/مارس، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج الملاريا في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.