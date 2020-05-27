شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: لا خطط لإرسال قوات إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد في أجندة الاتحاد الأوروبي أي خطط لإرسال قوات أوروبية إلى ليبيا.

كما أكد أن الاتحاد الأوربي لا يمكنه المشاركة ببعثة مدنية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، في ظل تصعيد القتال حول العاصمة طرابلس.

وفي رده على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي أمس، أوضح بوريل أن الإمكانيات ليست كافية لمواجهة الوضع الحالي في ليبيا، معتبراً أن "لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك، لا الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الYفريقي، ولا الجامعة العربية، مع استمرار أعمال القصف وقتل المدنيين".

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وأكد بوريل أن عملية إيريني IRINI الأوروبية البحرية والجوية لن تستطيع وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بالكامل.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا براً أمر شديد التعقيد، وأن الإمكانيات الحالية كافية فقط لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية.

وحول المعارك الدائرة في طرابلس، قال بوريل: "لقد رأينا المقاتلين يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، بينما يتبادلون إطلاق النار بالرشاشات".