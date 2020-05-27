مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بالسعودية

تحقق السلطات في المملكة العربية السعودية في حادث إطلاق نار بمنطقة عسير نتج عنه مقتل 6 أشخاص وأصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم للمستشفى وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه ، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة .



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