النشرة: طائرتان حربيتان إسرائيليتان تنفذان طلعات استكشافية فوق حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "طائرتَين حربيتَين إسرائيليتَين من طراز خرقتا حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفّذان طلعات استكشافيّة فوق منطقة حاصبيا وصولًا حتّى سماء ​راشيا الوادي​.

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