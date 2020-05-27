حسن التقى الشيخ الغريب: المرجعيات الروحية شريكة بمواجهة كورونا

دعا وزير الصحة حمد حسن بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ناصر الدين الغريب، إلى تضافر الجهود في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى أن "مقاومة هذا الوباء تجنب بلادنا ومجتمعنا سيناريوهات سيئة".
واعتبر حسن أن "المرجعيات الروحية شريكة في مواجهة الوباء من خلال تعليماتها للمؤمنين بوجوب حفظ المسافة الآمنة والتباعد الإجتماعي"، مشيرا الى أن "الوقت صعب والتحدي الاقتصادي حقيقي ولكن علينا أن نوازن بين الحفاظ على صحة الوطن وحاجاتنا للعيش، لأن المعادلة واضحة، الالتزام بالضوابط يخفف الاصابات ولا مكابرة مع هذا الوباء".
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