الدكاش عن اشكال لاسا: لن نسمح بالاعتداء على اهلنا واغتصاب أرضنا وحقنا

أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​ خلال ​مؤتمر​ صحافي تعليقا على الاشكال الذي وقع في ​بلدة لاسا​ أنه "لنا في لاسا أهل واصدقاء وأحبة نعيش معا على الحلوة والمرة ونقف جنبا إلى جنب في الشدائد ونحن متمسكون بالعيش المشترك كما نتمسك ببناء دولة القانون والعدالة ومن باب حرصنا على كل أبناء منطقتنا لن نسمح لمجموعة موتورين بأن يشوهوا صورتهان ولن نسمح بالاعتداء على اهلنا فيها واغتصاب أرضنا وحقنا".

وأكد انه "نحن طلاب سلام وليس استسلاما للخطأ والباطل، لا نستجدي الأمان فالامان تضمنه الدولة والقانون فإلى القوى الامنية المحلية، إلى وزير الداخلية محمد فهمي، وزير الدفاع زينة عكر، ورئيس الحكومة حجسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئس الجمهورية العماد ميشال عون نقول: "أرضنا ستزرع بالحق بالقانون ستزرع وأحمّل كل من ذكرت المسؤولية الفعلية والمعنوية عن سلامة كل العاملين في الارض".