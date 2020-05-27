البطريرك الراعي يلتقي السفيرة الاميركية في هذه الاثناء

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروتي شيا في زيارة بروتوكولية .
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