هاشم:النقاش غدا هو الذي سيحدد مسار "الكابيتال كونترول" وقد يرحّل للجان

علّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ عل اطلالة الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، موضحا ان "موضوع نقل المقابلة على قناة الـ"NBN" من عدمه لا علاقة له بالعلاقة بين حزب الله و​حركة أمل​"، مشددا على انه "نحن في الخط نفسه ومن المؤسف القول انه هناك اي خلاف بيننا حول موضوع العدو، فمواقفنا من العدو متطابقة ونسخة واحدة".

وشدد في حديث إذاعي على ان "هذا الموضوع لا لبس فيه ولا يمكن لأحد ان يعتقد انه هناك خلاف على نقطة ولو واحدة في هذا المسار".

وعن ​الجلسة التشريعية​ غدا، لفت إلى ان "مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سيطرح غدا تغير مضمونه كليا عما كان مطروحا في المرحلة الأولى لذلك عاد ريس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووافق عليه"، لافتا إلى انه "هناك اختلاف في وجهات النظر في مقاربة هذا الموضوع وقد يذهب إلى اللجان والنقاش غدا هو الذي سيحدد مساره".

وبما خص قانون ​العفو العام​، قال: "نحن نؤيد الاقتراح مع بعض التعيدلات، فالكثير من الدول تعتمد العفو في مراحل معينة ونحن لنا سوابق في هذا المضمار في ​لبنان​"، موضحا ان "موضوع الفارين إلى ​اسرائيل​ يحتاج إلى نقاش لأن نقاش موضوع العمالة لا يمكن ان يكون طائفيا بل يجب التعاطي معه بمنطلق وطني". وشدد على انه "لن يتم العفو عن من تلوثت يده بدماء العسكريين و​القوى الامنية​ أو اي شخص متورط بملفات ​ارهاب​".