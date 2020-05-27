عطية: معظم الوزارات ستنضم إلى المنصة الرقمية في المستقبل القريب

أكد رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ أنه أصبح بمقدور الجهاز الذي يرأسه، وبواسطة المنصة الرقمية Impact، أن "يقوم بتزويد السلطات التنفيذية بالبيانات التحليلية لمساعدتها في اتخاذ القرارات المناسبة بناء على أرقام علمية وليس على وجهات نظر".

وخلال اجتماع تنسيقي ضم إلى فريق الدعم في التفتيش المركزي والمفتشين العامين والاداريين، وحدة التحليل والتنسيق لدى ​وزارة الداخلية والبلديات​، قال: "اليوم وفي زمن ​كورونا​ أدى التعاون بين الجهاز الرقابي و​السلطة​ التنفيذية إلى إنتاج مثمر حيث تم تسجيل 1077 بلدية و1000 مختار عبر المنصة، وهم بدورهم قاموا بتعبئة استمارات ​العائلات المحتاجة​ وارسالها عبر المنصة للاستفادة من ​مساعدات​ ​وزارة الشؤون الاجتماعية​". وشكر وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية على جهودهما المبذولة في هذه المرحلة بالذات إلى جانب جهود جهاز التفتيش المركزي".

وشدد على ان "الحكومات التي نجحت في مسيرتها، هي الحكومات التي بنت قراراتها وفقا للبيانات المعطاة لها من قبل الهيئات الرقابية"، كاشفا أن "معظم الوزارات ستنضم إلى المنصة الرقمية في ​المستقبل​ القريب".