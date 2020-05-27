دل كول: نتطلع للعمل مع الحكومة والجيش لتنفيذ القرار 1701

أعرب القائد العام لقوات ​اليونيفيل​ ​ستيفانو دل كول​، في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، عن إمتنناه لـ"الحكومة ورئيسها وللقوات اللبناينة المسلحة على تعاونها في تنفيذ مهام اليونيفيل"، مشيرا الى أن "هذا محور نجاحنا في الحفاظ على 14 عاما من الهدوء".

وشدد على أنه "علينا أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الإستقرار الغير مسبوق"، متوجها الى دياب ووزيرة الدفاع ​زينة عكر​ وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، قائلا: "وجودكم سيشجع حفظة ​السلام​ وشركائنا في ​الجيش اللبناني​ على ​البناء​ بشكل أكبر على المكاسب في ناحية الوضع الامني".

كما أعرب دل كول عن تطلعه لـ"العمل مع الحكومة والجيش لتنفيذ ​القرار 1701​ ومعالجة أي قضايا عالقة، ومنع التوترات وتخفيف حدتها"، مثنيا على "قيادة دياب في العمل لناحية التعامل مع وباء ​كورونا​"، معربا عن فخره لأن "قواتنا تساعد وتدعم المجتمعات المحلية في جهودها لإحتواء الفيروس".

